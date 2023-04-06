Анна Марухина осталась в должности руководителя аппарата губернатора Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
6 апреля полномочия руководителя аппарата губернатора Омской области Анны Марухиной продлил врио губернатора Виталий Хоценко.
Чиновница возглавляет аппарат с 2018 года. Тогда ее назначил экс-глава региона Александр Бурков. Ранее она работала его советником, когда Александр Леонидович был депутатом Госдумы.
Анна Марухина в 2012 году завершила обучение во Всероссийской государственной налоговой академии министерства финансов РФ, а в 2014 окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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