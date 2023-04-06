Омским театралам стали доступны билеты на «Золотую маску»

ФОТО: пресс-служба министерства культуры Омской области

Сегодня, 6 апреля, появились в продаже билеты на театральные постановки знаменитого фестиваля «Золотая маска». Омский зритель увидит пять спектаклей, которые были номинированы на престижную театральную премию или вошли в лонг-лист.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Омской области, в 2023 году фестиваль «Золотая маска» в Омске приурочен к 150-летию Омского государственного академического театра драмы.

Театральные постановки покажут на сценах трех омских театров: Музыкального театра, Омского государственного академического театра драмы и «Арлекина». Фестиваль продлится с 25 мая по 2 июня.

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