Виталий Хоценко согласовал Ивана Кротта министром образования Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министром образования Омской области Виталий Хоценко согласовал Ивана Кротта. Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ».

Подробности рассказал депутат Госдумы Олег Смолин. По его словам, ведомство скоро возглавит ректор ОмГПУ. Задержка в назначении возникла из-за смены власти в регионе.

– Министр просвещения РФ и врио губернатора Омской области согласовали кандидатуру Ивана Кротта на должность заместителя председателя правительства и министра образования и науки. Думаю, вероятность того, что Кротт займет эту должность, гораздо выше 90 %, – пояснил Смолин.

Предполагается, что новый руководитель, как и прежний глава ведомства Татьяна Дернова, будет исполнять обязанности вице-губернатора.

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