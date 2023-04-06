Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали 17 тысяч человек

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Заявки на участие в пятом кадровом конкурсе «Лидеры России», который стартовал 4 апреля, подали свыше 17 тысяч человек. Два главных требования к участникам: возраст до 55 лет и управленческий опыт от 2 лет. Организует масштабный кадровый конкурс президентская платформа «Россия — страна возможностей».

— У нас уже 17,5 тысячи заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким. «Лидеры России» – это проект для всех управленцев. Согласно статистике, более трети участников – представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, еще около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса. Формальных критериев для участия в «Лидерах России» всего два – возраст до 55 лет и опыт управления от двух лет. А еще даже государственные границы не помеха – со второго сезона к «Лидерам России» могут присоединиться иностранные граждане, которые хотят жить и работать в нашей стране, — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Главная особенность юбилейного конкурса «Лидеры России»: теперь на этапе регистрации каждый конкурсант сможет получить полезные персональные рекомендации – что усовершенствовать в своем стиле управления и как. С каждым этапом отчеты с анализом навыков участника становятся всё подробнее.

Один из главных призов пятого конкурса — это грант в размере до 1 миллиона рублей на обучение, возможность встретиться наставником из числа ведущих управленцев страны, а также карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, победившие в конкурсе, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме, а иностранцы-финалисты — на вид на жительство в РФ.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводят с 2017 года по поручению Президента РФ. Основная цель проекта заключается в поиске, развитии и поддержке перспективных управленцев, которые обладают развитыми лидерскими качествами. Более 400 человек, принявших участие в конкурсе за четырех сезона, были назначены на ряд высоких должностей, среди которых заместители министров, главы регионов, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупных частных компаний и госхолдингов, руководители учреждений культуры и здравоохранения, ректоры. Отметим, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока школы губернаторов, финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.