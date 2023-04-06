Рядовой из Омска получил 1,5 года колонии за дезертирство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За дезертирство 1,5 года колонии получил рядовой из Омска. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Мужчина отсутствовал в воинской части с 11 по 20 ноября. Веской причины на то у него не было, он самовольно покинул войска и уехал в Кемерово.

Вернулся обратно боец 5 декабря и попал под суд.

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