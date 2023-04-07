Можно ли отказаться от наследства и могут ли дети от предыдущего брака претендовать на долю в квартире, купленной за материнский капитал

- У меня второй брак, в котором родился совместный ребенок. От первого брака у меня есть совершеннолетний сын. Хотим купить квартиру и намерены использовать материнский (семейный) капитал. Могут ли дети моего супруга, рожденные в его предыдущем браке, претендовать на долю в этой квартире?

- Если мы говорим о выделении долей в квартире, приобретенной с использованием средств материнского (семейного) капитала, то квартиру необходимо оформить в общую долевую собственность родителей (супругов) и всех имеющихся детей владельца сертификата, в том числе совершеннолетнего ребенка.

Дети супруга от предыдущего брака не имеют права на получение доли в квартире, поскольку не являются детьми лица, получившего сертификат. Они могут стать собственниками в жилом помещении, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала их матерью.

Дети супруга от первого брака могут претендовать в последующем на долю в квартире лишь в порядке наследования после смерти своего отца или при отчуждения их отцом им доли в квартире.

Напомним, что своей долей в праве общей собственности на квартиру собственник может распорядиться по своему усмотрению. Он вправе ее продать, подарить или завещать.

Отказ совершеннолетнего ребенка от своей доли в квартире, приобретенной с использованием средств материнского (семейного) капитала, недопустим. Распорядиться ею он праве только после оформления квартиры в общую долевую собственность родителей и всех детей и в общем порядке. То есть принадлежащую ему долю он может продать или подарить любому лицу.

- Можно ли отказаться от наследства, если у наследодателя обнаружились долги, а заявление о принятии наследства нотариусу уже подано?

- Долги - это часть наследства умершего. Не принять их, а принять только имеющееся имущество - не получится!

Если принимать долги умершего не хочется, а погашать их наследник не намерен, необходимо отказаться от наследства и не принимать его.

В статье 1158 Гражданского кодекса РФ сказано, что:

Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием.

Не допускается отказ от части причитающегося наследнику наследства.

Отказываясь от части наследства, наследник отказывается от всего имущества, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось

Наследник имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания таковых. При этом наследник не обязан объяснять причины отказа.

Отказаться от наследства можно в том числе в случае, когда наследник уже принял наследство. Но отказ должен быть совершен в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Напомним, что временем открытия наследства является момент смерти гражданина.

Наследнику необходимо подать заявление нотариусу, в котором достаточно указать, что он отказывается от наследства. Следует также знать, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взять обратно.