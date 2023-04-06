Виктор Шалай ушел с должности президента ОмГТУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктор Шалай вышел из Омского совета ректоров и покинул пост президента Омского государственного технического университета.

Решение было принято 5 апреля на заседании Омского совета ректоров. Причиной послужило окончание контракта. Об этом сообщили в пресс-службе ОмГМУ.

Виктор Шалай занимал пост президента ОмГТУ с 2015 года. До этого много лет возглавлял вуз в качестве ректора. Также Шалай шесть лет (с 2014 по 2020 год) был руководителем Омского совета ректоров, которым сейчас управляет ректор ОмГМУ Мария Ливзан.

Новым членом совета ректоров стала директор Омского филиала «Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Анна Шелкова.

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