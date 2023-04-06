В 2023 году на выплаты семьям из бюджета Омской области направят 5 млрд рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области в 2023 году на социальные выплаты из регионального бюджета направят свыше 5 миллиардов рублей. Это на 16 % больше, чем в прошлом году.

Кроме федеральных выплат, омские семьи получат дополнительные меры соцподдержки за счет регионального бюджета. Среди них пособие семьям, имеющим пятерых и более детей. Его размер составляет не менее 2,5 тысячи рублей — по 500 рублей на каждого ребенка. Получателями выплаты являются более 2 тысяч семей, в которых проживает 11,3 тысячи детей.

За счет регионального бюджета финансируется и единовременная выплата при рождении двух и более детей, размер которой составляет 10 тысяч рублей за каждого ребенка.

Молодые студенческие семьи с детьми могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 500 рублей.

Более 40 тысяч семей, где воспитываются 74 тыс. детей, получают пособие на ребенка, которое назначается семьям с низким уровнем доходов. Это мера соцподдержки лидирует по числу получателей.

— Областные выплаты семьям с детьми являются дополнительной мерой поддержки к федеральным выплатам. Ежегодно получателями различных пособий становятся более 50 тыс. омских семей. Все меры поддержки носят заявительный характер. Для подачи заявления необходимо обратиться в любой офис МФЦ, – рассказала начальник отдела выплат гражданам, имеющим детей, минтруда Омской области Марина Суворова.

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