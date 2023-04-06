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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:08

В омском парке «Зеленый остров» в апреле стартует третий этап благоустройства

В парке заменят плитку на пешеходных дорожках и реконструируют центральную лестницу
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в апреле стартует третий этап комплексного благоустройства в парке «Зеленый остров». Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, компания ООО «СибДор» обустроит в парке новую велодорожку, установит десять лавочек и урн, посеет газон, уложит новую тротуарную плитку на дорожках. ООО «РСИ» реконструирует центральную лестницу спуска.

Напомним, работы по благоустройству парка начались еще в 2021 году. Большая часть из работ, которые были запланированы, выполнена.

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