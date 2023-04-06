В омском парке «Зеленый остров» в апреле стартует третий этап благоустройства

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в апреле стартует третий этап комплексного благоустройства в парке «Зеленый остров». Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, компания ООО «СибДор» обустроит в парке новую велодорожку, установит десять лавочек и урн, посеет газон, уложит новую тротуарную плитку на дорожках. ООО «РСИ» реконструирует центральную лестницу спуска.

Напомним, работы по благоустройству парка начались еще в 2021 году. Большая часть из работ, которые были запланированы, выполнена.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru