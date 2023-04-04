Зерно не пропустили за границу

В марте этого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области предотвратили 3 попытки незаконного вывоза семян и продуктов переработки зерна. Так на ФКП «Исилькульский» был предотвращен вывоз в Казахстан 2 партий семян кунжута и масличного мака общим весом 0,8 тонны и 5 партий продуктов переработки зерна (муки пшеничной, крупы гороховой, крупы рисовой, крупы ячменной ячневой, крупы ячменной перловой) общим весом 96 тонн. На товар отсутствовали товаросопроводительные документа (СДИЗ). Без этого документа, согласно действующему законодательству, вывозить зерно и продукты его переработки нельзя.

Управление Россельхознадзора по Омской области обращает внимание, что все хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство, перевозку, реализацию, хранение, обработку, переработку и утилизацию зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках, при закупках зерна в интервенционный фонд, в обязательном порядке должны вносить информацию о движении партий зерна и продуктов его переработки в ФГИС «Зерно».