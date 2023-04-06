В зонах подтопления на дорогах в Омской области будет круглосуточно дежурить спецтехника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области на дорогах в зоне возможного подтопления будет круглосуточное дежурство спецтехники. Контролем за последствиями половодья займутся специалисты региональных минтранса и Управления дорожного хозяйства.

Для борьбы с подтоплением будут также задействованы такие меры, как установка сигнальных столбик, обустройство водопропускных труб и временных объездов. Кроме того, дорожники продолжат убирать снежные валы с обочин.

— Для предотвращения размыва и повреждения дорог поможет дренажная система. Для ее устройства районными дорожными организациями осуществлена заготовка необходимых строительных материалов и изделий — более 12 тысяч тонн песка, порядка 15,4 тысяч тонн щебня, 21 водопропускных труб. Подрядные организации приготовили 220 кубометров древесины и около 1 100 мешков, — рассказали в пресс-службе минтранса.

Для контроля за состоянием дорог будет работать круглосуточная диспетчерская служба Управления дорожного хозяйства. Ее телефон: 8 (3812) 21-05-55.

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