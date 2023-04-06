Медсестра из Омска потеряла 417 тыс рублей, решив подзаработать на бирже

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Игра на бирже для 47-летней жительницы Омска, работающей медсестрой одной из городских больниц, закончилась потерей крупной денежной суммы.

Как сообщили в полиции, омичка решила попробовать свои силы в игре на бирже, увидев в интернете рекламу о быстром и хорошем заработке при минимальных вложениях. Спустя три дня женщина попыталась вывести заработанное на бирже, но у нее ничего вышло. Сумма ущерба составила 417 тысяч рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по факту произошедшего.

Отметим, по информации УМВД России по Омской области, за минувшие сутки от граждан поступили 37 заявлений о совершенных в отношении них дистанционных преступлениях.

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