Людмила Маслакова вновь была назначена главврачом омской ДГБ №4

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главврачом детской городской больницы № 4 вновь стала Людмила Маслакова. Об этом сообщили в минздраве Омской области.

В прошлом году с Маслаковой расторгли трудовой договор. Новым руководителем была назначена ее заместитель по поликлинической работе Ирина Суворова, которая проработала в медучреждении 33 года.

Маслакова с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Инстанция встала на ее сторону и постановила восстановить ее в должности главврача больницы.

— Желаем Людмиле Павловне успехов на новой-старой должности, в частности — в реализации нацпроекта «Здравоохранение», — такое пожелание оставил региональный минздрав Маслаковой.

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