В Омске на 84-м году ушел из жизни известный архитектор Виктор Бадрин

Фото: ООСАР

В Омске в среду, 5 апреля, на 84-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончался член Союза архитекторов России Виктор Бадрин. Об этом сообщили в региональном отделении организации.

Виктор Бадрин в 1969 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». Работал архитектором в Новосибирском государственном проектном институте, старшим архитектором и руководителем группы в ПИ Новосибирского филиала «Роспроект». С 1970 по 1971 год являлся младшим сотрудником отдела типологии общественных зданий в Сибирском зональном научно-исследовательском и проектном институте (Новосибирск). В 1971 году переехал в Омск по приглашению института «Омскгражданпроект». Первым реализованным проектом Виктора Бадрина стал Дворец пионеров. В 1975 году занял должность старшего архитектора и руководителя группы в Омском филиале Ленинградского государственного ПИ Министерства связи (ЛГПИ). С 1980 по 2000 год работал главным архитектором Омского государственного проектного института. Занимался проектированием жилых, общественных и промышленных зданий различного назначения.

Среди наиболее значимых проектов Виктора Бадрина, реализованных в Омске: Дворец пионеров (автор и руководитель группы архитекторов), 1977 г.; ДК «Химик» (привязка, корректировка объема, разработка интерьеров), 1974 г.; здание Омского отделения Сбербанка по ул. Жукова, 1996 г.; Корректировка и новые проектные решения омских промышленных предприятий (производственные, бытовые и административные корпуса радиозавода им. А. С. Попова, завода им. Н. Г. Козицкого), 1970-1980-е гг.; Комплексы зданий по ул. Жукова, Масленникова, Пушкина (здание налоговой инспекции, «Энергосбыт» и др.); комплекс зданий проектного института по улицам Фрунзе, Тарской; жилой дом по улице Тарской; торгово-развлекательный комплекс на бульваре Архитекторов.

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