Строители Северного обхода Омска пообещали восстановить лес, подпадающий под вырубку

Фото: телеграм-канал Геннадия Долматова

В среду, 5 апреля, глава Омской района Геннадий Долматов провел совещание по вопросу строительства Северного обхода. Трасса протяженность 62 километра должна пройти через Дружинское, Омское, Ключевское, Пушкинское, Андреевское, Богословское и Ростовкинское поселения, расположенные на территории.

В связи с грядущими стартом строительных работ возникло множество вопросов, которые касаются сохранения лесов и использования земель сельхозназначения. Так, ранее появился петиция против того, чтобы трасса проходила через лесной массив в Подгородке. Как утверждают активисты, что это может закономерно повлечь за собой вырубку 150 гектаров леса.

По словам Долматова, в ходе встречи представители технического заказчика и концессионера пообещали учесть в части восстановления лесов, обустройства парковых зон. Также местных жителей заверили, что вдоль автодороги появятся шестиметровые конструкции для защиты реликтового леса.

— Дал поручение отработать с главами и Советом района по определению конкретных мест высадки деревьев, необходимости дополнительных пожарных котлованов, а также строительства тоннелей для проезда сельхозтехники. В любом случае все решения будут согласованы с населением, — написал глава Омского района в своем телеграм-канале.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru