В Омске за три месяца резко вырос спрос на новостройки

Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала 2023 года спрос на рынке первичного жилья в Омске вырос больше чем на 50%. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость». В целом спрос на новостройки, хоть и незначительно, увеличился по всей России.

По мнению экспертов «Авито Недвижимость», рост спроса на новостройки в стране мог возникнуть из-за продления льготной ипотеки (даже с увеличенной ставкой), субсидированной ставки от застройщиков и скидок.

При этом за то же время в других городах в среднем спрос на жилплощадь в новых домах увеличился лишь на 4,8%. А в некоторых городах, например в Москве, Красноярске, Севастополе и Тюмени и вовсе упал.

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