«Авангард» потерпел поражение в очередном матче финала Востока с «Ак Барсом»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Сегодня, 5 апреля, «Авангард» в третий раз сыграл с «Ак Барсом» в рамках финала Восточной конференции КХЛ. Игра на «G-Drive Арене» в Омске завершилась в овертайме не в пользу хозяев — 2:3.

Счет в матче на 14 минуте второго периода открыл Рид Буше. В начале третьего период Владимир Ткачев удвоил преимущество «Авангарда» — 2:0.

Ближе к концу третьего периода казанцам удалось сравнять счет благодаря удачным броскам Никиты Евсеева и Александра Радулова — 2:2.

Исход игры закономерно решился в овертайме. Гол нападающего Вадима Шипачёва принес «Ак Барсу» третью победу подряд с начала серии.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, «Авангард» вновь встретится с казанским «Ак Барсом» на льду «G-Drive Арены» в Омске. Поможет ли?

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