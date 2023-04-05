Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко показал своей жене «G-Drive Арену»

Фото: скриншот видео

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко показал свое жене по видеосвязи «G-Drive Арену», где сегодня, 5 апреля, состоялся третий серии финала КХЛ.

— Вообще показываю ей каждый день что-то из Омска, отправляю фото и видео, чтобы начинала знакомиться с городом и скорее приезжала. Для переезда семьи нужно уладить несколько вопросов, но я уже очень по ним соскучился!, — поделился глава региона.

Напомним, первым спортивным мероприятием, которое посетил Виталий Хоценко с момент заступления в должность главы региона, стал матч омского ФК «Иртыш».

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