Стало известно о первом кадровом решении Виталия Хоценко в должности врио губернатора Омской области

На должность начальника управления губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений назначен Николай Ратушный. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

По сообщению «Омскрегион», Николай Ратушный ранее работал в управлении начальником сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в целях противодействия коррупции.

До этого управление губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений возглавляла Елена Клышникова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru