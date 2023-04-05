Стало известно о первом кадровом решении Виталия Хоценко в должности врио губернатора Омской области

На должность начальника управления губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений назначен Николай Ратушный. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
По сообщению «Омскрегион», Николай Ратушный ранее работал в управлении начальником сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в целях противодействия коррупции.
До этого управление губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений возглавляла Елена Клышникова.
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