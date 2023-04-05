В Омске в школе № 7 установили пожарную сигнализацию за счет мецената

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе работ в рамках меценатской помощи в школе №7 на Левобережье.

В здании образовательного учреждения специалисты заканчивают работы по монтажу и подключению автоматической системы пожарной сигнализации. Как отмечает мэр Сергей Шелест, этого стало благодаря бескорыстному участию председателя совета Омского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алексея Анатольевича Мамонова.

— Признателен Алексею Анатольевичу за активное участие в проекте «Меценатство». Убежден, что в нашем городе найдется немало предпринимателей с активной гражданской позицией, готовых помочь конкретной школе, детскому саду, школе искусств или спортшколе, — написал глава города в своем телеграм-канале.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между школой №7 и председателем совета Омского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество Алексеем Мамоновым было подписано 9 сентября 2022 года. Предполагалось, что сумма вложений мецената на начальном этапе составит 10 миллионов рублей.

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