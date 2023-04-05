За 2022 год объем экспорта продукции, произведенной в Омской области, вырос на 24,2%

Фото: Олег ЗОЛОТО

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Омской области за 2022 год составил 379,7 миллионов долларов, что больше на 24,2% по сравнению с показателями 2021 года. Эти данные приводит Федеральная таможенная служба.

Основные страны-импортеры омской продукции — Беларусь, Казахстан, Китай и Киргизия. Всего за прошлый год товары и сырье из нашего региона были экспортированы более чем в 40 стран.

— Более 80% объема экспорта приходится на продукцию растениеводства (зерновые и масличные культуры) и пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерские и хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна и напитки), — отметили в региональном правительстве.

Среди крупнейших экспортеров продукции в Омской области значатся такие компании, как ООО «ТПК «Сладонеж» – экспорт кондитерских изделий; ИП Сулейменов У.Х., ООО «Омское продовольствие», ООО «Группа компаний ЕВК», ООО «Сибирский КХП» – экспорт злаковых и масличных культур; ООО «Благо-Омск» – экспорт масложировой продукции; ООО «Юнилевер Русь», ООО «Ястро» – экспорт молочной продукции; ООО «Омсквинпром» – экспорт спиртных напитков.

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