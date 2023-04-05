В Омской области волонтеры готовятся к онлайн-голосованию за объекты благоустройства

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омские волонтеры продолжают подготовку к всероссийскому онлайн-голосованию за территории для благоустройства в 2024 году, которое стартует 15 апреля. Напомним, жители регионов смогут проголосовать за понравившееся общественное пространство в своем населенном пункте. Работы по благоустройству будут проведены на том объекте, что наберет больше всего голосов.

Так, накануне в ОмГПУ прошла рабочая встреча кураторов волонтеров, где участники, среди которых представители ОмГАУ, ОмГАУ, ОмГПУ, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГУ, Омского молодежного многофункционального центра, Городского студенческого центра и четырех омских колледжей, обсудили организационные моменты. Рассмотрены были и задачи добровольческого корпуса, продолжительность рабочей волонтерской смены и другие важные вопросы. Кроме того, обсудили участники встречи и расположение информационных точек для онлайн-голосования. В этом году они будут организованы в Омске, Таре, Исилькуле, Калачинске и Красном Яре.

– Наши волонтеры готовятся к участию в проекте уже сейчас. Настроение у всех позитивное, и самое главное – люди заинтересованы. Кто участвовал в проекте в прошлом году, уже знают все тонкости и делятся опытом с новичками. Мы рады, что в этом году к нам присоединяется еще больше волонтеров. Хочется увидеть побольше откликов от омичей на онлайн-голосовании. С помощью команды добровольцев оно станет доступно каждому, и процедура пройдет легко и быстро, – отметила начальник отдела развития добровольчества Регионального молодежного центра Елена Тумар.

Напомним, всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Омской области жители региона смогут проголосовать за объекты комплексного благоустройства в Омске, Исилькуле, Таре, а также за дизайн проект третьей очереди благоустройства улицы Октябрьской в поселке Красной Яр Любинского района. В областном центре таких объектов было изначально было пятнадцать, но после включения в список парка имени 30-летия ВЛКСМ их стало шестнадцать. С инициативой выставить на голосование место отдыха ранее в окружную администрацию обратились местные жители.

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