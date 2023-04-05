С 1 мая в Омске начнут работать фонтаны

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонтаны начнут работать в Омске с 1 мая. Об этом сообщает городская администрация.

5 апреля специалисты осмотрели фонтаны, расположенные в Омске. Состояние после зимнего периода лично оценил мэр Сергей Шелест и директор УДХБ Галина Зурнаджан.

Предполагается, что порадовать омичей любимым водным развлечением омские чиновники смогут уже 1 мая. Однако, пока необходимо завершить ремонт фонтана в сквере Дзержинского.

— Предусмотрены обязательные испытания электрической части фонтана, установка насосного оборудования и так далее. Планируем, если позволят погодные условия, запустить городские фонтаны на Первомай, — уточнили в пресс-службе мэрии.

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