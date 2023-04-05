В Омске комиссия проверит 86 дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Фото: Сергей Сапоцкий

В Омске с 3 апреля комиссия приступила к обследованию дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2019 по 2022 год. Всего до конца месяца специалисты проверят 86 участков улично-дорожной сети, а также 6 светофорных объектов. За минувшие два дня уже были обследованы 11 дорог.

Все выявленные в результате проверок дефекты сразу фиксируют члены комиссии, среди которых представители УДХБ (заказчик работ), департамента городского хозяйства, ФКУ «Сибуправтодор», компаний-подрядчиков, строительного контроля и дорожно-эксплуатационных участков.

Наличие дефектов выявляют как визуально, так и при помощи специальных инструментов. При обследовании комиссия учитывает и состояние самого дорожного полотна, и элементов дорожной инфраструктуры, обновленной в ходе комплексного ремонта.

Фото: Сергей Сапоцкий

При обнаружении дефектов, среди которых, например, трещины, колейность и нарушение целостности ограждений, дорожных знаков и светофоров, составляют акт для передачи подрядчику. Тот обязан до конца весны устранить все замечания по гарантии.

Если подрядная организация отказывается добровольно выполнить свои обязательства в установленные сроки, то заказчик в лице УДХБ в праве обратиться с иском в суд.

Отметим, на все объекты, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», согласно заключенным договорам, действует четырехлетняя гарантия.