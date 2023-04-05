Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые пунктуальные авиакомпании назвал Омский аэропорт имени Карбышева. Подробности публикует пресс-служба воздушной гавани.

Как оказалось, в марте не отменили ни одного рейса Uzbekistan airways, Red Wings и «Икар». А вот в аутсайдерах рейтинга разместились компания Azur Air, которая летает в Таиланд и «Уральские авиалинии» с вылетами в Москву и Сочи. 40% рейсов задержал «Северный ветер», а 30% QAZAQ AIR и «Азимут».

Были недочеты и у других авиаперевозчиков, однако, задержка рейсов по их вине составила 10%.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru