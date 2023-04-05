Строители подняли до десятого этажа дома в микрорайоне «Зеленая река»

ФОто: минстрой Омской области

В микрорайоне «Зеленая река» до десятого этажа уже подняли жилые дома. Об этом сообщает региональный минстрой.

Подчеркивается, что на стройплощадке одновременно работают 17 башенных кранов, которые возводят 14 корпусов зданий.

На некоторых объектах подрядчик начал монтировать системы отопления, водопровод и канализацию. Пока застройщик продолжает заверять омичей, что в микрорайоне появится детский сад на 350 мест и новая дорога на улице Дергачева.

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