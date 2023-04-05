Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 6:40

Строители подняли до десятого этажа дома в микрорайоне «Зеленая река»

Одновременно застройщик возводит 14 корпусов
Андрей ОБНОРСКИЙ
ФОто: минстрой Омской области

ФОто: минстрой Омской области

В микрорайоне «Зеленая река» до десятого этажа уже подняли жилые дома. Об этом сообщает региональный минстрой.

Подчеркивается, что на стройплощадке одновременно работают 17 башенных кранов, которые возводят 14 корпусов зданий.

На некоторых объектах подрядчик начал монтировать системы отопления, водопровод и канализацию. Пока застройщик продолжает заверять омичей, что в микрорайоне появится детский сад на 350 мест и новая дорога на улице Дергачева.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru