В Омске завтра без воды останутся жители Советского и Октябрьского округов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске завтра, 6 апреля, без воды на несколько часов останутся жители Октябрьского и Советского округов.

Так, 6 апреля с 11:00 до 19:00 в связи с перерезкой водопровода от водоснабжения будет отключены жилые дома и административные здания в поселках Госплемстанция и Большие Поля, расположенные по адресам:

В связи с перерезкой водопровода в поселке Госплемстанция, под отключение попадают жилые дома и административные здания:

1. Ул. Дорожная 18к1, 18к2 - производственные здания (п. Госплемстанция);

2. Ул. Зеленая, 22 - производственный корпус (п. Госплемстанция);

3. Частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-й Дорожной (п. Госплемстанция);

5. Ул. Госплемстанция 18, 24, 18 (2эт.) (п. Госплемстанция);

6. Ул. Лесная 1 (п. Большие поля);

7. Ул. Спортивная 20, 23, 25, (п. Большие поля);

8. Ул. Сиреневая 12, 12а, 41 (п. Большие поля);

9. Ул. Энергетиков 6, 10 (п. Большие поля);

10. Ул. Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (п. Большие поля);

11. Ул. Смирновская 9, 15, 17, 19 (п. Большие поля);

12. Ул. Зеленая 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 8, 7, 7А, 9, 9а, 11, 13, 15, 22 (п. Большие поля);

13 Ул. Юбилейная 2, 3, 5, 6 (п. Большие поля);

14. Ул. Центральная 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (п. Большие поля);

15. Ул. Центральная 5, 7 (п. Большие поля);

16. Ул. Комсомольская 1, 3, 7, 9. 12, 14, 16 (п. Большие поля);

17. Ул. Первомайская 1,2, 5, 7 (п. Большие поля);

18. Частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1ой Дорожной;

19. Ул. Спортивная, 14/2 – детский сад, ясли (п. Большие поля).

20. Ул. Первомайская 1- школа №5 (п. Большие поля);

21. Частный сектор в п. Большие поля;

В этот же день с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтом узла ул. 9-я Линия - Потанина без воды останутся здания, расположенные по следующим адресам:

- ул. 9-я Линия, 161, 159, 157, 155, 153.

- ул. Б. Хмельницкого, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. 9-я Линия, 155 с 10-00 до окончания работ.

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