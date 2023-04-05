Скейт-парк на улице Бударина в центре Омска привели в порядок после зимы

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В скейт-парке на улице Бударина в центре Омске провели уборку после зимы. Работы стартовали еще на прошлой недели.

Как сообщили пресс-службе мэрии, сотрудники БУ «Спортивный город» 28 марта очистили территорию скейт-парка от снега и наледи, а в минувшую субботу, 2 апреля, они провели уборку скопившегося мусора.

Кроме того, при подготовке к весенне-летнему сезона был проведен технический осмотр площадки. По его итогам ни разрушения, ни поломки выявлены не были.

— Теперь парк готов к посещению, а уборка территории будет проводиться ежедневно в плановом режиме, — отметили в горадминистрации.

Напомним, в Омске дорожные службы продолжают наводить порядок на улицах городах. В ближайшее время специалисты приступят к помывке мостов.

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