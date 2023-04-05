Специалисты Омского НПЗ поделились опытом с участниками федерального проекта «Чистый воздух»

Сотрудники Омского НПЗ поделилась опытом экологической модернизации производства с участниками стратегической сессии Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В федеральный проект «Чистый воздух» входит более 100 предприятий со всей России. Из них 24 предприятия находятся в Омске. Девять проектов Омского НПЗ вошли в федеральный проект «Чистый воздух».

Участники ознакомились с промежуточными результатами экологической модернизации Омского НПЗ. Именно на этом предприятии, первым в отрасли установили автоматизированную систему мониторинга воздуха. Она позволяет обеспечить непрерывную передачу экологических данных в Росприроднадзор. На производстве ОНПЗ появились герметичные системы налива, а на установке каталитического крекинга смонтирована система очистки, обеспечивающая нулевое воздействие на атмосферу.

«В этом году к федеральному проекту «Чистый воздух» присоединятся еще 29 городов в 16 регионах страны. Сегодня перед нами стоит важная задача — снизить воздействие на экологию в этих городах в два раза к 2030 году. Эту работу необходимо осуществлять в тесном взаимодействии органов власти, бизнеса, экспертного сообщества», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Омский НПЗ завершил семь проектов экологической модернизации. Два находятся на стадии реализации. Продолжается строительство инновационного комплекса «Биосфера», который обеспечит практически 100% эффективность водоочистки.

«Все проекты Омского НПЗ содержат экологическую составляющую. Повышая эффективность производства, мы в то же время планомерно снижаем общее воздействие на окружающую среду. За счет модернизации к 2022 году мы уже снизили влияние на экологию на 40%, а к 2025 году сократим еще на 25%. Наше предприятие открыто к сотрудничеству и готово делиться опытом в решении актуальных для отрасли вопросов экологичности производства», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Еще одна важная составляющая федерального проекта — строительство нового комплекса первичной переработки нефти. После его запуска будут выведены из эксплуатации шесть установок прошлого экологического поколения. Инвестиции компании «Газпром нефть» в природоохранные проекты Омского НПЗ превышают 135 млрд рублей.