В омском МП «Тепловая компания» прошли серьезные кадровые перестановки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском МП «Тепловая компания» произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сегодня, 4 апреля, Виктор Столяров был назначен начальником Ленинского теплоэнергетического округа (ЛТО). Николай Нопин занял пост главного инженера.

— Оба специалиста с богатым практическим опытом, мы ждем от них повышения эффективности работы теплоэнергетического округа. При необходимости будем оказывать коллегам поддержку, и, я уверен, все задачи и на предстоящую летнюю ремонтную кампанию, и на последующие периоды будут выполнены, — отметил руководитель МП «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.

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