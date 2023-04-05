Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 5:01

В омском МП «Тепловая компания» прошли серьезные кадровые перестановки

Сменились специалисты на двух должностях
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском МП «Тепловая компания» произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сегодня, 4 апреля, Виктор Столяров был назначен начальником Ленинского теплоэнергетического округа (ЛТО). Николай Нопин занял пост главного инженера.

— Оба специалиста с богатым практическим опытом, мы ждем от них повышения эффективности работы теплоэнергетического округа. При необходимости будем оказывать коллегам поддержку, и, я уверен, все задачи и на предстоящую летнюю ремонтную кампанию, и на последующие периоды будут выполнены, — отметил руководитель МП «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru