В омском МП «Тепловая компания» прошли серьезные кадровые перестановки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В омском МП «Тепловая компания» произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Сегодня, 4 апреля, Виктор Столяров был назначен начальником Ленинского теплоэнергетического округа (ЛТО). Николай Нопин занял пост главного инженера.
— Оба специалиста с богатым практическим опытом, мы ждем от них повышения эффективности работы теплоэнергетического округа. При необходимости будем оказывать коллегам поддержку, и, я уверен, все задачи и на предстоящую летнюю ремонтную кампанию, и на последующие периоды будут выполнены, — отметил руководитель МП «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru