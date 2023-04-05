Прокуратура требует срочно расселить два аварийных дома в Омской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура Павлоградского района Омской области обратилась в суд с исками к муниципалитету. Надзорное ведомство требует незамедлительно расселить два аварийных дома в селе Новоуральское.

— В ходе проверки установлены технические недостатки домов, могущие повлечь их обрушение. Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан (на момент проверки – 7 человек), администрация Павлоградского района не принимает должных мер по их расселению, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент иски находятся на рассмотрении в суде.

Напомним, ранее прокурор Омской области Алексей Афанасьев заявил, что только на территории областного центра находятся десять аварийных многоэтажек, нуждающихся в срочном расселении.

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