Омские дорожники продолжают наводить порядок на улицах города

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске коммунальные службы продолжают приводить город в порядок после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты УДХБ продолжают убирать песок и грунт, скопившийся вблизи бордюров на улицах города, мыть и очищать от несанкционированных объявлений остановки общественного транспорта, смывать пыль с ограждений, дорожных светофоров, скамеек и дорожных знаков. Полным ходом идет уборка мусора в скверах, на пешеходных бульварах и набережных.

Бригады БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» смоют накопившуюся за зиму грязь на мостах, а также на путепроводе по улице Лизы Чайкиной. В ближайшее время планируется приступить к помывке и покраске парапетов и навесов в подземных переходах.

— Большая генеральная уборка города после зимы уже началась: уборка пыли и ремонт дорог, общественных пространств, обновление покрытий, кроме того службы УДХБ приступили к очистке чаш и ремонту 13 городских фонтанов, их запуск запланирован накануне майских праздников, — рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

На днях городские озеленители приступят к побелке деревьев. Всего на весенних средниках и субботников агрономы высадят 2 тысяч кустарников и около 360 деревьев.

Напомним, весенний месячник чистоты стартует в Омске с 10 апреля. Он продлится до 7 мая. Первый городской субботник намечен на 15 апреля.

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