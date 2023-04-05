Омичка потеряла 8 тысяч рублей, пытаясь продать детскую одежду

Фото: Анастасия ОСИПОВА
Еще одна жительница Омска стала жертвой мошенников, промышляющих на сайтах бесплатных объявлений.
Как рассказали в полиции, 43-летняя омичка, проживающая в Центральном округе, выставила объявление о продаже детских вещей. На него под видом потенциального покупателя откликнулись злоумышленники. В итоге все закончилось тем, что женщина лишилась более 8 тысяч рублей.
Отметим, по информации правоохранителей, на территории Омской области были зарегистрированы 23 факта дистанционных преступлений.
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