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НовостиОбщество5 апреля 2023 3:20

В Омске на десятиминутный салют на День Победы потратят 3 млн рублей

Он будет менее эффектным, чем в 2022 году из-за роста цен пиротехнику
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские власти планируют потратить 3 миллиона рублей на десятиминутный фейерверк ко Дню Победы. Уже стартовал поиск подрядчика, которые займется организацией и проведением мероприятия.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, запускать салют планируют из трех точек: на территориях вблизи Советского парка, набережной Тухачевского и бульвара Победы.

Стоит отметить, что в этом году фейерверк будет менее эффектным, чем в прошлом. Число залпов сократится с 4 495 до 3 700. Связано это с ростом цен на пиротехнику.

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