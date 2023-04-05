В Омске на десятиминутный салют на День Победы потратят 3 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ
Омские власти планируют потратить 3 миллиона рублей на десятиминутный фейерверк ко Дню Победы. Уже стартовал поиск подрядчика, которые займется организацией и проведением мероприятия.
Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, запускать салют планируют из трех точек: на территориях вблизи Советского парка, набережной Тухачевского и бульвара Победы.
Стоит отметить, что в этом году фейерверк будет менее эффектным, чем в прошлом. Число залпов сократится с 4 495 до 3 700. Связано это с ростом цен на пиротехнику.
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