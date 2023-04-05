МУП «ЖКХ» выплатило долги по зарплате только после вмешательства омской прокуратуры

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области муниципальное унитарное предприятие, занимающееся водоснабжением населения, три месяца не выплачивало зарплаты сотрудникам. Восстановить права омичей удалось только после вмешательства прокуратуры.

— Установлено, что за период с ноября 2022 г. по январь 2023 г. на предприятии допускались факты несвоевременной выплаты заработной платы, в результате чего перед 48 работниками образовалась задолженность в размере свыше 1 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи установленным фактом прокурор вынес учредителю предприятия, которым является глава Усть-Ишимского района, представление об устранении нарушений. Только после этого задолженность по зарплате перед работниками была полностью погашена.

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