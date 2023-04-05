Врио губернатора Виталий Хоценко встретился с омскими силовиками

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин представил врио губернатора Виталию Хоценко руководителей территориальных подразделений органов власти и судов.

Хоценко обсудил с правоохранителям и силовиками вопросы обеспечения безопасности в Омской области.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Мы собрались, чтобы познакомиться, проговорить основные задачи и обсудить вопросы взаимодействия и совместной работы. Будем вместе много работать в рамках оперативного штаба и антитеррористической комиссии, а также комиссии по ЧС, чтобы предотвращать те или иные ситуации, которые не хотелось бы, чтобы у нас возникали. Уверен, слаженными действиями у нас всё получится, — отметил глава региона.

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