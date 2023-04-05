В Омске 5 апреля объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, на территории Омска и области до 11:00 5 апреля будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Напомним, последний раз режим НМУ в Омске объявляли вечером 31 марта. Он действовал до 11:00 1 апреля.

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