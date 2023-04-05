22-летний омич в темно-зеленых кроссовках и кожанке пропал неделю назад

Фото: УМВД России по Омской области

Неделю назад пропал 22-летний омич в темно-зеленых кроссовках и кожанке. Об этом сообщает омская полиция.

Парень выше из дома 26 марта и после этой даты близким ничего не известно о его местонахождении. В момент исчезновения он был одет в черную кожаную куртку, серое трико и темно-зеленые кроссовки.

Из особых примет: черные волосы, а на лице следы от угревой сыпи.

- Если вам известно о местонахождении Андрея, позвоните в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02 или 102, - просят в региональном УМВД.

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