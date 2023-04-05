Омичи стали реже болеть ОРВИ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОРВИ стали реже болеть жители Омской области. Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю показатели снизились почти на 14 % - это 33,8 на 10 тысяч населения. Среди всех циркулирующих в регионе инфекций вирусы гриппа составили чуть более 9 %.

– Вирусы негриппозной этиологии составили 90,9 %, в том числе аденовирусы составили 27,2 %, риновирусы – 18,2 %, метапневмовирусы – 9,1 %, РС – 9,1 %, вирусы парагриппа – 9,1 %, бокавирусы – 9,1 % и коронавирусы сезонные – 9,1 %, – уточнили в ведомстве.

Между тем, эпидемиологи не советуют расслабляться. Профилактикой заболеваний по-прежнему остаются прививки. Не советуют специалисты посещать и многолюдные места.

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