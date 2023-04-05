Омский военнослужащий, угрожавший начальству, не смог оспорить приговор суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не смог оспорить приговор суда омский военнослужащий, угрожавший начальству. Об этом сообщили в пресс-службе 2-о Восточного окружного военного суда.
Напомним, мужчина угрожал убийством своему командиру. Причина ненависти была проста - омич был недоволен своим строгим начальником.
Чтобы припугнуть старшего по званию осужденный повалил его на кровать, приставил к горлу нож и стал угрожать убийством.
Теперь кровожадному бойцу придется провести в тюрьме 6 лет.
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