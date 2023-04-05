Дмитрий Скосырский из Омска стал сильнейшим атлетом Siberian Power Show

Фото: скриншот «Вести.Омск».
Сильнейшим атлетом Siberian Power Show стал Дмитрий Скосырский из Омска. Об этом сообщают «Вести.Омск».
Он одержал победу в чемпионате, обойдя белгородца и иранца. Омич сумел осилить тягу в 430 кг. Разница в счете среди троки финалистов составила, соответственно, – 58, 48,5 и 46 баллов.
– Переживал очень сильно за Дмитрия. Он двукратный чемпион Siberian Power Show, молодой богатырь, ему всего 24 года. Он в третий раз подтвердил свой статус в этой нелегкой борьбе. Там были сильные спортсмены не только из России. Достойными соперниками оказались атлеты из США, Франции, двое из Ирана, – прокомментировал тренер омича Михаил Шивляков.
Отметим, что в самом крупном мероприятии России приняли участие спортсмены почти из двух десятков стран мира.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru