Мемориал погибшему в СВО омичу появится на фасаде медколледжа

Фото: Иван МАКЕЕВ

На фасаде медколледжа появится мемориал погибшему в СВО омичу. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по социальным вопросам Омского городского Совета.

Руководство колледжа планирует на фасаде здания разместить мемориальную доску в честь погибшего младшего сержанта Тимура Ргебаева. Об этом сообщает РИА «СуперОмск». Боец является уроженцем Азовского района и выпускником медицинского учреждения.

Сам он погиб 28 мая 2022 года в звании санитара-стрелка десантно-штурмового батальона 40 отдельной бригады морской пехоты. За проявленный героизм омич посмертно награжден орденом Мужества. В Минобороны РФ указывали, что благодаря грамотным и самоотверженным действиям омича удалось спасти жизнь 73 военнослужащим

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