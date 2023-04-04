Обыски прошли в доме юристконсульта Муромцевского ОМВД по Омской области

Фото: Артем КИЛЬКИН
В доме юристконсульта Муромцевского ОМВД по Омской области прошли обыски. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
На месте работали сотрудники следственного комитета. Мужчину подозревают в махинациях с материнским капиталом с использованием служебного положения.
Также к делу могут быть причастны еще несколько подозреваемых. Кто именно - предстоит выяснить следственному управлению.
Пока предполагается, что банда по предварительному сговору совершила хищение денежных средств из бюджета РФ при получении выплат в крупном размере, выделяемых в рамках нацпроекта «Демография».
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