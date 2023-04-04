Беспилотники будут следить за беспорядком на огородах омичей

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

За беспорядком на огородах омичей будут следить беспилотники. Об этом предупреждают в региональному управлении МЧС.

В преддверии пожароопасного сезона за жителями будут следить с воздуха. На территории частных домовладений не должно быть сухой травы и легковоспламеняющихся материалов. В ином случае нарушителей ждет штраф.

– Согласно требованиям законодательства к собственникам частных домов, дачных участков и других форм собственности, правообладатели земельных участков, а именно собственники земельных участков, обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы, в том числе на участках, территории которых не используются или заброшены, – напомнили в МЧС.

Спасатели уже начали патрулировать территории, отыскивая опасные места с сухой растительностью и мусором, которые могут быть пожароопасными

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