Митрополит Омский Владимир охарактеризовал врио губернатора Виталия Хоценко как простого человека

Встречу с врио губернатора митрополит запланировал после Пасхи.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Как простого человека охарактеризовал врио губернатора Виталия Хоценко митрополит Омский и Таврический Владимир. Он высказался в эфире программы «Благовест. Слово пастыря».
- Понравилось, как он выступал. Простой, открытый. Семья у него хорошая, шестеро детей», - заявил Владыка.
Что касается личной встречи, она пока не произошла. Познакомиться с временно исполняющим обязанности губернатора митрополит намерен после Пасхи.
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