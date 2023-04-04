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НовостиПолитика4 апреля 2023 15:12

Митрополит Омский Владимир охарактеризовал врио губернатора Виталия Хоценко как простого человека

Владыке понравилось, что у нового руководителя региона шестеро детей
Андрей ОБНОРСКИЙ
Встречу с врио губернатора митрополит запланировал после Пасхи.

Встречу с врио губернатора митрополит запланировал после Пасхи.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как простого человека охарактеризовал врио губернатора Виталия Хоценко митрополит Омский и Таврический Владимир. Он высказался в эфире программы «Благовест. Слово пастыря».

- Понравилось, как он выступал. Простой, открытый. Семья у него хорошая, шестеро детей», - заявил Владыка.

Что касается личной встречи, она пока не произошла. Познакомиться с временно исполняющим обязанности губернатора митрополит намерен после Пасхи.

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