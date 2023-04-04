Виталий Хоценко встретился с омскими силовиками

Фото: правительство Омской области

С омскими силовиками встретился врио губернатора региона Виталий Хоценко. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства.

Руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти и судов представил Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин. На повестке заседания был стоял порос безопасности жителей региона.

– Мы собрались, чтобы познакомиться, проговорить основные задачи и обсудить вопросы взаимодействия и совместной работы. Будем вместе много работать в рамках оперативного штаба и антитеррористической комиссии, а также комиссии по ЧС, чтобы предотвращать те или иные ситуации, которые не хотелось бы, чтобы у нас возникали. Уверен, слаженными действиями у нас все получится, – отметил Виталий Хоценко.

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