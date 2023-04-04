Количество электросамокатов на улицах Омска увеличится в два раза

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В на улицах Омска увеличится количество электросамокатов в два раза. Об этом сообщает Ом1 со ссылкой на сервис кикшернига «Whoosh».

Теперь для проката будет размещено 1 600 штук, которые будут припаркованы в разны частях города.

В компании подчеркнули, что транспорт среди омичей пользуется популярность. В прошлом году им воспользовался каждый 10-й омич, а средняя продолжительность поездки составила 18 минут.

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