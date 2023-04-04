Натела Полежаева оспорила решение омского УФАС по продаже поликлиники на улице Губкина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение омских антимонопольщиков по продаже поликлиники на улице Губкина оспорила экс-невестка бывшего губернатора региона Натела Полежаева. Об этом сообщает «МК в Омске».

Арбитражный суд удовлетворил жалобу на процедуру торгов, признав их ненормативными, а действия конкурсного управляющего - необоснованными.

Полежаева настаивала на предписании о запрете продажи учреждения на основании не вступившего в силу решения суда Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Альфаинвест». А также снятию обеспечительных мер по запрету проведения торгов имущества предприятия-должника.

Суд встал на сторону бывшей владелицы, теперь необходимо оспорить торги и разорвать сделку купли-продажи.

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