Два омских школьника чуть не ушли под лед на Иртыше

Фото: Иван МАКЕЕВ
Вчера, 3 апреля, двое учащихся в возрасте 10 и 15 лет гуляли по Советскому парку. По данным пресс-службы УМВД, мальчишки спустились к Иртышу и стали долбить лед, проверяя его на прочность. Вот только забава оказалась опасной: в какой-то момент лед треснул и подростки упали в воду.
Несмотря на испуг и холод, школьники смогли выбраться на берег самостоятельно. Прохожие вызвали скорую помощь, и ребят госпитализировали с переохлаждением. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, но мальчики еще находятся под наблюдениям медиков.
Напомним, что подобный случай произошел 31 марта, в минувшую пятницу, когда под лед провалился 9-летний мальчик. Школьник успел потерять сознание, однако был спасен очевидцем.
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