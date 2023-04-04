В Омске «вооруженное нападение» на школу снимут на камеру

Фото: Артем КИЛЬКИН

В омской гимназии № 84 с обучающей целью пройдут мероприятия, имитирующие нападение вооруженного преступника. Происходящее снимут на камеру и смонтируют обучающий ролик о правилах поведения школьников и учителей в ситуации подобного нападения. Об этом 4 апреля 2023 сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области.

— На базе вышеуказанного образовательного учреждения планируется полноценная реконструкция действий правоохранительных органов и силовых структур по задержанию стрелка, совершившего вооруженное нападение, — сообщают в региональном ФСБ.

По плану мероприятие пройдет 5 апреля 2023 года совместно с территориальными органами УМВД и УФСВНГ России по Омской области.

Родителям и школьникам гимназии № 84 объяснили ситуацию и попросили соблюдать спокойствие.

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